Il principe Harry: "Bevevo per non pensare alla morte di mia madre"

Un’altra intervista shock del principe Harry nel nuovo show di Oprah Winfrey, "The Me You Can't See". "Bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana - ha detto raccontando del suo stato psicofisico alla morte improvvisa di Lady D -. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore". E accusa la famiglia reale: "Ogni richiesta di aiuto è stata accolta con silenzio totale, totale abbandono".

Meghan era esasperata, inseguita come Diana

Quando ha conosciuto Meghan Markle e si è sentito inseguito dalla stampa, ha rivissuto gli ultimi periodi di vita della madre Diana quando i paparazzi non le davano tregua. Lui e la Markle soffrivano per questa situazione: “Abbiamo trascorso quattro anni cercando di far funzionare tutto. Abbiamo fatto tutto il possibile per restare lì e continuare a svolgere il ruolo e il lavoro. Ma Meghan stava lottando”. Ha detto che il modo in cui si sentiva Meghan gli ricordava gli ultimi giorni di sua madre. "La storia si stava ripetendo", ha affermato a Oprah. “Mia madre è stata inseguita fino alla morte…”.

Harry beveva per non pensare alla morte della madre

Il principe Harry parla della sua incapacità di elaborare il dolore per la morte di sua madre; l'impotenza che provava per proteggerla; la sua dipendenza da droghe e alcol per intorpidire il dolore; la sua ansia e la sensazione di essere intrappolato nel palazzo reale; il rifiuto della sua famiglia di aiutarlo quando Megan si sentiva “suicida” e il modo in cui la terapia lo ha aiutato a "rompere il ciclo". La famiglia reale ha cercato di impedire che Harry e Meghan lasciassero Londra, ma lui si è sentito veramente libero e sereno dopo: "Per me, la terapia mi è servita per essere in grado di affrontare qualsiasi cosa", ha detto.

La famiglia reale non voleva che lasciasse Londra

“Non puoi farlo” avrebbe detto la famiglia reale a Harry, ma lui si è chiesto cosa dovesse aspettare ancora, visto che sua moglie era esasperata dalla situazione e stava pensando al suicidio. “Non dovrebbe essere necessario arrivare a quello” ha detto il principe. Nessun rimpianto, insomma, sul suo trasferimento negli Stati Uniti.

Attacchi di panico e rabbia dopo la morte di Diana

Ricordando la vicenda di sua madre Diana, Harry ha raccontato: "Il ticchettio delle telecamere e il lampeggiamento delle telecamere mi fanno ribollire il sangue. Mi fa arrabbiare e mi riporta a quello che è successo a mia madre e alla mia esperienza da bambino".

"Ero così arrabbiato per quello che le era successo, e per il fatto che non ci fosse affatto giustizia… Le stesse persone che l'hanno inseguita nel tunnel l'hanno fotografata morente sul sedile posteriore di quell'auto” ripete descrivendo l’incubo vissuto durante l’infanzia. E anche più tardi ha sofferto di attacchi di panico, finché Meghan l’ha convinto ad andare in terapia. “Ora sono più a mio agio nel mio corpo. Non ho attacchi di panico. Ho imparato di più su me stesso negli ultimi quattro anni che nei 32 anni precedenti" ha detto Harry.

La rabbia di William per intervista Bbc a Diana del '95

Il principe Harry ha definito "immorale" l'intervista della BBC Panorama del 1995 con la principessa Diana, mentre William furioso ha affermato che le "oscure e false affermazioni" di Martin Bashir hanno alimentato la "paranoia e l'isolamento" degli ultimi anni della madre.

Il duca di Cambridge ha detto che l'inganno di Bashir nell'ottenere la sua intervista del 1995 con la principessa Diana ha affrettato il divorzio dei suoi genitori e "ha ferito innumerevoli altri". Anche il principe Harry ha detto che sua madre "ha perso la vita a causa di questo".

In una dichiarazione della scorsa notte, il principe William ha messo a nudo la sua “indescrivibile tristezza” per il fatto che i suoi preziosi ultimi anni con sua madre erano stati rovinati dall'isolamento causato da quella intervista.

Ciò che lo "rattrista" di più è che se un'indagine del 1996 sulle affermazioni che Diana è stata ingannata da Bashir fosse stata condotta "correttamente", la principessa avrebbe saputo di essere stata "ingannata" prima della sua morte nel 1997, ha detto William.

