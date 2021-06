Gb, nuovo libro shock rivela: "La faida tra William e Harry? Fu colpa di Meghan"

twitter

Nuova puntata nella soap opera sui reali britannici. Protagonisti sempre loro: William, Harry, Kate e Meghan, che una volta erano chiamati i Fab four in omaggio ai Beatles e che oggi sono divisi. E come allora la colpa del divorzio tra Paul McCartney e John Lennon fu data alla carismatica moglie di quest'ultimo, Yoko Ono, così oggi una certa narrazione continua ad accusare Meghan della rottura tra i due figli di Lady Diana. L'ultimo libro a sostenere la tesi, vagamente sessista, della moglie arpia ed egoista che ha portato via il marito dalla sua famiglia d'origine si intitola "The Battle of the Brothers" e racconta uno dei momenti più gravi nella crisi tra William e Harry finito con il fratello maggiore che caccia, metaforicamente, di casa il minore decidendo di separare i casati, con staff annessi.