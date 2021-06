Harry e Meghan ruffiani col nome della bimba, la Regina Elisabetta è nera

C’è chi lo ritiene irrispettoso, chi affettuoso e chi ruffiano. In ogni caso il nome scelto da Harry e Meghan per la loro secondogenita sta scatenando gli inglesi e non solo. Pare anche che la Regina Elisabetta mascheri nonchalance ma sia letteralmente nera per la decisione di dare il suo nomignolo alla bisnipote. C’è chi dice che il duca di Sussex abbia chiesto il parere della sovrana e chi invece ritiene che non lo abbia fatto. Ma del resto Elisabetta cosa avrebbe potuto rispondere?

Secondo alcune fonti del Mirror, Harry avrebbe discusso in passato con la nonna della possibilità di dare il nome delle due persone più importanti della sua vita alla figlia. Il nipote della Regina Elisabetta avrebbe confidato di voler usare l’appellativo Lilibet, usato solo dai membri stretti della famiglia reale e utilizzato da re Giorgio VI per chiamare la figlia quando era una bambina e faticava a pronunciare correttamente Elizabeth.



Per alcuni questa scelta è molto dolce ed è come tendere la mano verso la nonna e riappacificare ogni rapporto. Ma c’è anche chi sostiene che se anche Harry e Meghan avessero chiesto alla sovrana la possibilità di usare quel nome, lei non avrebbe potuto negargliela. Dopo l’intervista piccante rilasciata dalla coppia in cui si accusa la famiglia reale di razzismo, Elisabetta non avrebbe potuto attirare sui reali altri biasimi.

In ogni caso Lilibet Diana è sicuramente un nome importante che consentirà di portare in eredità il ricordo della bisnonna. Quando chiederanno all’11esima bisnipote di spiegare il nome Lilibet, ci si ricorderà di quel soprannome legato all’infanzia di Elisabetta. E poi Harry e Meghan non sono certo i primi che scelgono un nome “reale” per la loro figlia. Ricordiamoci George di Cambridge (in onore del trisnonno Giorgio VI) e Charlotte Elizabeth Diana, scelti da William e Kate; la principessa Eugenia di York che ha dato come secondo nome Philip, in onore del Duca di Edimburgo, al primogenito August.

Leggi Anche Harry e Meghan genitori bis, gli auguri del fratello William e di Kate

Harry e Meghan a 3 anni dal sì, cosa resta del sogno reale IPA 1 di 59 ipa 2 di 59 instagram 3 di 59 ipa 4 di 59 instagram 5 di 59 ipa 6 di 59 ipa 7 di 59 ipa 8 di 59 ipa 9 di 59 ipa 10 di 59 ipa 11 di 59 ipa 12 di 59 ipa 13 di 59 ipa 14 di 59 ipa 15 di 59 ipa 16 di 59 ipa 17 di 59 ipa 18 di 59 IPA 19 di 59 IPA 20 di 59 IPA 21 di 59 ipa 22 di 59 ipa 23 di 59 ipa 24 di 59 ipa 25 di 59 Afp 26 di 59 IPA 27 di 59 Afp 28 di 59 IPA 29 di 59 IPA 30 di 59 IPA 31 di 59 IPA 32 di 59 IPA 33 di 59 ipa 34 di 59 ipa 35 di 59 IPA 36 di 59 9. Le 'slingback', le scarpe dal tallone scoperto, di Meghan Markle -afp 37 di 59 ipa 38 di 59 ipa 39 di 59 ipa 40 di 59 ipa 41 di 59 ipa 42 di 59 instagram 43 di 59 ipa 44 di 59 ipa 45 di 59 ipa 46 di 59 ipa 47 di 59 IPA 48 di 59 IPA 49 di 59 IPA 50 di 59 IPA 51 di 59 IPA 52 di 59 IPA 53 di 59 IPA 54 di 59 IPA 55 di 59 IPA 56 di 59 Afp 57 di 59 Afp 58 di 59 Afp 59 di 59 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: