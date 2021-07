Harry e Meghan Markle premiati per aver scelto di avere solo due figli: "Riduce l'impatto ambientale"

ipa

Avere solo due figli è una scelta che merita di essere premiata. Almeno secondo l'ente benefico Population Matters, che per questo ha deciso di conferire a Harry e Meghan Markle un riconoscimento per aver deciso di non avere altri bambini dopo Archie Harrison e Lilibet Diana. Secondo l'ente, i Sussex sono un modello per le altre famiglie, nell'ottica di avere una popolazione sostenibile e ridurre l'impatto ambientale.