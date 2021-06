"Archie non sarà mai principe" | Ultimo affondo ad Harry e Meghan

IPA

Non c'è pace per Meghan e Harry. Dall'infausta intervista a Oprah Winfrey, i due sembrano ormai il bersaglio preferito da Buckingham Palace per una continua battaglia a colpi di rivelazioni e, in questo caso, punizioni. Il principe Carlo non consentirà che Archie diventi a sua volta principe, nemmeno quando - e se - lui sarà re.