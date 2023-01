Harry e William, "fratelli coltelli": dopo le rivelazioni del duca di Sussex è rottura

Leggi Anche Il principe Harry e Meghan Markle premiati a New York

Harry Vs William



Negli ultimi anni Harry e William si sono allontanati sempre di più. Colpa delle rispettive mogli, colpa delle vicende a corte, colpa delle incomprensioni pre-esistenti. Fatto sta che ora con la pubblicazione di un’autobiografia, Harry metterebbe a dura prova la relazione tra i due fratelli tanto che qualcuno pensa che diventerà impossibile ricucire i rapporti. Nel libro “Spare” il duca di Sussex pare che affermi quanto sia stato ingiusto essere costretto a “suonare il secondo violino” del primogenito, l’erede al trono. Sembra che nell’autobiografia Harry sia particolarmente duro con William e non risparmi bordate nemmeno alla moglie Kate Middleton.

La Regina Camilla non si tocca!



Nel libro “Spare” Harry potrebbe anche parlare della Regina Camilla. Se oltrepasserà il confine, la cosiddetta “linea rossa” offuscando la reputazione della Regina Consorte, allora saranno guai. Re Carlo è stato chiaro. Vuole mantenere aperta una linea di comunicazione con Harry, a patto però che non critichi Camilla. "Le cose sono appese a un filo così com'è stato dopo gli ultimi mesi, e a quanto pare è improbabile che il libro di memorie di Harry aiuti” raccontano gli esperti reali preoccupati. Una fonte ha dichiarato al “Sunday Times” di ritenere che “Spare” avrebbe causato danni irreparabili alla relazione dei fratelli: "In generale, penso che il libro sarà peggiore per loro di quanto la famiglia reale si aspetti. Tutto è messo a nudo. Re Carlo ne esce meglio di quanto mi aspettassi, ma è dura per William in particolare, e persino per Kate”.

La rivalità tra fratelli



L’autobiografia di Harry parlerà della rivalità con William, ha detto una fonte al “Sun”. Pare che rivelerà "l'amarezza e i sentimenti di ingiustizia" di Harry dovuti al diritto di nascita del fratello maggiore di diventare re. La principessa Diana sarebbe stata triste nel vedere quanto il loro disaccordo sia arrivato lontano, lei che aveva detto ai suoi bambini che "non dovevano mai litigare" perché avrebbero avuto bisogno l'uno dell'altro. Il libro “Spare” dovrebbe essere pubblicato il 10 gennaio. E’ scritto da JR Moehringer, un ex giornalista vincitore del premio Pulitzer che è stato anche lo scrittore dell'autobiografia best-seller di Andre Agassi. L'editore del libro, Penguin Random House, dice che sarà una "pubblicazione storica", che racconterà la sua storia con "cruda e risoluta onestà".