Harry e Meghan Markle sono in Inghilterra, ma il principe William non li rivedrà: ecco perché

La settimana sarà intensa e ricca di impegni, ma in agenda non è previsto un incontro con il principe William e Kate Middleton . L'erede al trono britannico si rifiuta di incontrare il fratello, per paura che ogni sua affermazione possa essere registrata e riportata nel memoir che il Duca di Sussex sta scrivendo.

Leggi Anche Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l’ultima bomba mediatica

Harry e Meghan soggiorneranno al Frogmore Cottage ma non incontreranno William e Kate, nonostante la loro nuova residenza disti solo poco più di un chilometro. A quanto pare, sono i Duchi di Cambridge a rifiutare i contatti: "I Sussex hanno perso ogni possibilità di essere creduti, a causa della possibilità che registrino la conversazione e la usino contro di loro" ha detto la biografa della famiglia reale al tabloid Sun.



Di certo l'intervista rilasciata da Meghan al magazine di moda The Cut non è piaciuta alla royal family. "Harry mi ha detto: 'Ho perso mio padre'" ha raccontato la Duchessa alla rivista, lasciandosi andare anche a confessioni sulla Megxit. "Tutto è accaduto solo perché... semplicemente esistendo, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia. Quindi ci siamo detti: 'Ok, va bene, andiamocene da qui'". Non stupisce che le sue parole non abbiano fatto piacere alle Regina Elisabetta e a tutta la famiglia.

A giugno, per il Giubileo della Regina, sembrava che Harry e Meghan e la Sovrana avessero ritrovato un punto d'incontro. C'erano state visite private e riunioni di famiglia che avevano fatto ipotizzare un rasserenamento, ma tutto è andato all'aria. Secondo quanto riporta l'International Business Times, Elisabetta II avrebbe addirittura cambiato di recente il testamento e diseredato i Duchi di Sussex. "Si vocifera che abbia fatto dei cambiamenti all’ultimo minuto che saranno una sconvolgente sorpresa per i suoi eredi" si legge sulla rivista, che individua Kate Middleton e la principessa Charlotte quali beneficiarie principali della collezione di gioielli reali.