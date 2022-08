Meghan Markle: "Harry mi ha detto di aver perso suo padre"

La vita da royal senior non è esattamente la passeggiata di salute che tutti credono, e l'attenzione della stampa è deleteria nella gestione dei rapporti familiari. La curiosità dei tabloid ha distrutto il rapporto tra Meghan Markle con suo padre Thomas Markle, e ha minato le basi di quello tra Harry e Carlo: "Spero che tra loro non accada quanto successo a me", dice la Duchessa.



A proposito della tanto chiacchierata Megxit, Meghan Markle spiega come il processo sia avvenuto in maniera ponderata e naturale allo stesso tempo. "Tutto è accaduto solo perché... semplicemente esistendo, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia. Quindi ci siamo detti: 'Ok, va bene, andiamocene da qui'", spiega. Del resto è risaputo che le regole di palazzo le vanno strette, come quelle che impongono di passare al vaglio della Royal Rota le foto da pubblicare sui social: "Perché dovrei dare loro una foto di mio figlio, prima di poterla condividere con le persone che lo amano?" si domanda.

Leggi Anche Meghan e Harry al Mandela Day, eleganti e mano nella mano pensando a Lady D



In America, Meghan Markle è serena. Vive nella mega villa di Montecito insieme al principe Harry, l'amore della sua vita, e ai loro figli Archie e Lilibet. Il maggiore è "un vivace bambino di 3 anni con una serie di riccioli rossi identici a quelli di suo padre" racconta orgogliosa. Ha lanciato un podcast che in brevissimo tempo è diventato il più amato degli Usa ed è impegnata in progetti imprenditoriali e filantropici.



Tra le mille cose che bollono in pentola, Meghan Markle ne ha anche una davvero esplosiva. "Sto tornando... su Instagram", rivela in anteprima a "The Cut". Dopo il fidanzamento con il principe Harry aveva dovuto chiudere il suo account personale e, in un secondo momento, lei e il marito hanno rinunciato anche a quello "ufficiale" approvato da Buckingham Palace. Ora che il distacco dalla royal family è totale però, si prepara a fare ritorno in pompa magna.

Intanto Meghan Markle e il principe Harry organizzano il viaggio nel Regno Unito previsto a settembre. "Stanno aspettando dettagli riguardanti la loro sicurezza in Gran Bretagna", scrive il "Telegraph". E' quasi certo che non faranno tappa a Balmoral a fare visita alla Regina Elisabetta, e di sicuro non andranno a trovare William e Kate Middleton nella loro nuova casa a Windsor, né tanto meno il principe Carlo e Camilla. Se proprio ci tengono, i membri della royal family potranno seguire i Duchi di Sussex sui social...