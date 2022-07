Harry e Meghan a Balmoral? Invitati per l'estate dalla Regina

Per questo la Regina Elisabetta ha invitato nella sua dimora delle vacanze Harry e Meghan Markle con i piccoli Archie e Lilibet. Del resto, in occasione dei festeggiamenti per il giubileo si sono visti sono una manciata di minuti e stare un po’ in famiglia farebbe bene sia alla sovrana che al duca di Sussex. La duchessa accetterà di volare di nuovo nel Regno Unito?

La Regina Elisabetta avrebbe invitato i duchi di Sussex a trascorrere qualche settimana a Balmoral, ma la notizia è che Harry e Meghan ci stanno pensando seriamente. Nei due anni precedenti, la coppia aveva declinato l’invito sia per la pandemia, sia per la nascita di Lilibet. Ma quest’anno potrebbe essere l’occasione perfetta per riconciliarsi con la nonna. “Si stanno preparando per i Sussex” avrebbe riferito un insider al Sun on Sunday.

La Regina Elisabetta è già arrivata a Balmoral e a giorni cominceranno le visite. Per i Sussex la sovrana avrebbe riservato momenti speciali da non condividere con altri ospiti. “Sarei sbalordito se si presentassero” ha detto un insider al Mail on Sunday. Ma forse questa volta Harry potrebbe decidere di accontentare Elisabetta e volare con tutta la famiglia in Scozia.