Harry e Meghan condividono una foto di Lilibet Diana: è identica al papà!

La prima fotografia ufficiale di Lilibet, dopo lo scatto natalizio insieme ai Sussex e al fratellino Archie, mostra una bimba sorridente, dai capelli rossi e dallo sguardo furbetto che somiglia molto al papà. Vestita con un abito azzurro con un fiocco bianco tra i capelli, la piccolina ha posato nell’erba del giardino di Windsor e poi tra le braccia di mamma Meghan accanto alla famiglia del fotografo Misan Harriman.

Al picnic al Frogmore Cottage hanno partecipato anche i tre figli di Zara e Mike Tindall, Mia, 8 anni, Lena, 3 e Lucas, 1, così come Savannah, 11, e Isla, 10, figlie di Peter Phillips e Autumn Kelly. Anche il padrino di Archie, 3 anni, Charlie Van Straubenzee, e suo fratello Tom, padrino della principessa Charlotte, sono stati invitati. La Regina Elisabetta, invece, aveva incontrato la piccola Lilibet il giorno prima.

Dopo i festeggiamenti, i duchi di Sussex hanno fatto i bagagli e sono rientrati nella loro villa di Montecito prima che il Giubileo di Platino di Elisabetta finisse. Durante il lungo weekend londinese hanno partecipato a un solo evento ufficiale (la messa di ringraziamento a St. Paul), per il resto hanno preferito mantenere un basso profilo e non attirare troppo l’attenzione (non c’erano sul balcone reale ma hanno assistito al Trooping The Colour guardando dalla finestra). Pare che i rapporti tra Harry e William siano rimasti freddi e distaccati e che i due fratelli non abbiano avuto occasione di riavvicinarsi.