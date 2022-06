Giubileo della Regina, applausi per Harry e Meghan e fischi per Johnson

Disavventura per Karen Kokeshi, rapinata a Milano

Applausi ai Sussex e fischi per Johnson, ma la Regina Elisabetta è costretta vederli in tv.

Nella cattedrale di St. Paul Harry e Meghan Markle arrivano mano nella mano tra l’approvazione degli inglesi. Ci sono anche il principe William e Kate Middleton tutti riuniti per la messa di ringraziamento, ma la Sovrana per un malessere è assente. Come pure il principe Andrea, malato di Covid. A fare gli onori di casa c’è Carlo. La Regina seguirà anche il Derby ippico di sabato sul piccolo schermo dalla sua residenza nel castello di Windsor.