"Malessere" per la regina Elisabetta: non sarà a cerimonia venerdì

A causa di un "malessere", la regina Elisabetta non parteciperà venerdì alla messa di ringraziamento alla cattedrale di Saint Paul di Londra, nell'ambito dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino.

"La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast" di giovedì, ha fatto sapere un portavoce di Palazzo, ma in seguito "ha provato un certo malessere". Quindi, "in considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare" alla funzione, la regina "con grande riluttanza ha deciso di non partecipare".