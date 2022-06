Giubileo della Regina, Harry e Meghan nascosti dietro le finestre

Meghan bellissima, felice e pienamente a suo agio.

Harry più impacciato e forse un po’ destabilizzato dal nuovo “non-ruolo” di reale. I Sussex al Giubileo della Regina ci sono. Non sono apparsi al balcone della sovrana durante il Trooping The Colour, ma erano dietro le finestre a intrattenere le bambine e a dire loro di fare silenzio con modi amorevoli che non sono sfuggiti ai fotografi. Già dal loro arrivo in auto erano sembrati particolarmente solari, tanto che la Markle ha abbassato il finestrino per farsi vedere dalla folla.