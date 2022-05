Giubileo della Regina: dalla “fuga” di Kate e William alle “troupe tv” di Harry e Meghan

Leggi Anche Il principe William e Kate Middleton traslocano, ecco la casa perfetta a 10 minuti a piedi dalla Regina

Dopo il Trooping The Colour e il saluto alla folla dal balcone di Buckingham Palace previsto per giovedì 2 giugno, il principe William e Kate Middleton lasceranno Londra per un tour in Galles, in rappresentanza della regina.

Anche Edward e la moglie Sophie di Wessex, dopo la cerimonia d’avvio delle celebrazioni del Giubileo e il saluto dal balcone reale, partiranno per l’Irlanda del Nord, dove sono attesi per una visita ufficiale.

Per non parlare della principessa Anna, che dopo il Trooping Colour partirà per la Scozia, luogo a lei caro visto che qui è convolata a nozze con il secondo marito Timothy Laurence. Resteranno a Londra solo il principe Carlo e Camilla.

Non ci saranno sul balcone di Buckingham Palace il principe Andrea e i duchi di Sussex. E’ prevista la loro presenza alla funzione del Ringraziamento alla St Paul’s Cathedral. Pare che il principe Harry e Meghan Markle, dopo le titubanze inziali, abbiano deciso di raggiungere l’Inghilterra. Ma saranno accompagnati dalle troupe televisive. E c’è da scommettere che sarà proprio uno spettacolo!