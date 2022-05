Giubileo della Regina, Harry e Meghan esclusi dal balcone dei royal

Ma, per volere della Sovrana, non potranno affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace con tutti gli altri membri della famiglia come vuole la tradizione. "L’apparizione è prevista solo per gli esponenti della Royal Family che sono attualmente impegnati con impegni reali", si legge in una nota di palazzo. Anche il principe Andrea , a causa degli scandali in cui è rimasto coinvolto, sarà assente.

La consuetudine vuole che durante il Trooping the colours, in programma per il 2 giugno, la famiglia reale in pompa magna sia affacciata al balcone di Buckingham Palace mentre passa la sfilata che celebra la Sovrna. William e Kate con i figli, il principe Carlo e Camilla, le principesse Eugenia e Beatrice con i rispettivi mariti e i bambini... tutti saranno accanto ad Elisabetta nel giorno della sua festa. Per coloro che non svolgono ruoli ufficiali però, come appunto i duchi di Sussex e il prinicipe Andrea, tale privilegio non è previsto.

Leggi Anche La regina Elisabetta compie 96 anni e festeggia con un nuovo ritratto e il pensiero al principe Filippo



Nessuna nuova polemica in seno alla famiglia reale. Harry e Meghan hanno fatto sapere di essere "entusiasti e onorati di prendere parte al Giubileo di Platino della regina insieme ai loro bambini". Se mancheranno all'appuntamento con la sfilata, saranno però presenti ad alcuni eventi più intimi e alla funzione per il Ringraziamento della Cattedrale di St. Paul il 3 giugno.