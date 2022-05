Il principe Harry impegnato nel torneo di polo, salterà il Giubileo della Regina?

Il duca di Sussex parteciperà anche al “Cheval Athletics USPA Intra-Circuit” che si svolgerà dal 3 al 19 giugno. Il Giubileo inizia giovedì 2 e termina domenica 5, come potrà conciliare le partite di polo in America con i festeggiamenti per la Regina Elisabetta in Inghilterra? Secondo gli esperti la scusa è perfetta per evitare di tornare a Londra.

La biografa reale Angela Levin ha detto al “Daily”: "Le priorità del polo di Harry sul Giubileo spazzeranno via ogni dubbio che gli importi davvero di sua nonna, qualunque sia la scusa che troverà. Molte persone saranno sollevate dal fatto che stia lontano (da Londra, ndr), ma non la persona più importante di tutte: la regina”.

Harry potrebbe ancora decidere di tornare per il “Trooping of the Colour” giovedì 2 giugno, ma non ha ancora dato un'indicazione sui suoi programmi. Tempo fa aveva detto che non sarebbe stato possibile tornare in Inghilterra con tutta la sua famiglia perché non era garantita la sicurezza necessaria. E dunque non si sa con certezza se i duchi di Sussex saranno presenti o meno al giubileo.

Secondo molte fonti, l’incertezza sulle decisioni di Harry e Meghan e il continuo parlarne sui media genera molto clamore e questo favorisce la popolarità dei Sussex. Pare che il loro pavoneggiarsi dietro la loro importanza seppure non siano più royal, torni utile ai conti della coppia perché fa parte di una “strategia finanziaria”. Fatto sta che nonna Elisabetta preferirebbe avere accanto il nipote durante i festeggiamenti e incontrare finalmente i bisnipoti Archie e Lilibet.

