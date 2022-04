Harry e Meghan invitati sul balcone di Buckingham Palace per il Giubileo: pace fatta e novità in arrivo

Il principe Harry ha visto la Regina Elisabetta durante un incontro segreto prima di volare in Olanda dove ha partecipato come ospite d’onore agli Invictus Games insieme a Meghan Markle. Pare che la conversazione, a cui ha partecipato anche il principe Carlo, sia stata serena, tanto che i duchi di Sussex sarebbero stati invitati ad apparire sul balcone di Buckingham Palace durante il Giubileo. Una sorta di “atto di fede” anche da parte dei royal. Intanto Meghan è apparsa particolarmente raggiante e “sospetta”: che nasconda un dolce segreto?

Secondo quanto riferito, Harry e Meghan avrebbero promesso alla regina che avrebbe abbracciato i suoi pronipoti Archie e Lilibet nel prossimo incontro. Pare che Elisabetta li abbia invitati a partecipare al Giubileo di Platino, ma i duchi non avrebbero un ruolo formale – visto che hanno lasciato la carica di reali due anni fa - nelle celebrazioni se tornassero nel Regno Unito. Ci si aspetta però che partecipino agli eventi, inclusa la cerimonia di ringraziamento nella Cattedrale di St Paul. Il momento sul balcone di Buckingham Palace

per il tradizionale flypast il 2 giugno

sarà toccante per la regina, poiché probabilmente segnerà l'ultima volta che appariranno tutti insieme durante il suo regno, che quest'anno entrerà nel suo 71° anno. Gli esperti concordano nel ritenere che la presenza di Harry e Meghan significherebbe molto per Sua Maestà. Hanno avvertito però che la partecipazione dei Sussex dovrà essere gestita con attenzione e sarà una sorta di "atto di fede" da parte di tutti.

Dopo la sosta a Londra, i Sussex sono volati in Olanda per partecipare agli Invictus Games. Meghan Markle è apparsa raggiante e, stretta in una giacca dalle tonalità neutre con una cintura in vita, ha mostrato delle

curve sospette

. Già da qualche settimana gira voce che la duchessa possa essere in dolce attesa. Sarebbe un bel regalo per la festa di Elisabetta…

