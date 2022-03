A Westminster i bisnipoti vicini alla Regina, la rabbia degli inglesi contro Harry

Degli undici bisnipoti della sovrana, cinque erano lì nella Chiesa di Westminster alla Commemorazione per il principe Filippo e per stare accanto alla bisnonna in questa cerimonia in ricordo del marito. Un’assenza pesantissima quella di Harry, che non è andata giù agli inglesi.

Una funzione così sentita non la si celebrava da tanto tempo a Londra e per l’occasione hanno voluto esserci proprio tutti. Anche i bisnipoti. Gli assenti erano i più piccini, come Louis, o quelli lontani come Lilibet Diana e Archie, rimasti in America. I flash non hanno perso nemmeno una smorfia della principessina Charlotte, impeccabile di fianco alla mamma Kate Middleton. E attenzione massima rivolta al primogenito del principe William nonché terzo in linea di successione al trono dopo suo padre e suo nonno Carlo.

Ma c’erano anche la primogenita di Zara Phillips, una delle nipoti preferite di Elisabetta, e Mike Tindall, e le figlie di Peter Phillips, alla cerimonia senza l'ex moglie Autumn. Oltre ai membri della famiglia reale e a tante teste coronate provenienti da tutta Europa, c’erano le più alte rappresentanze delle associazioni di cui il duca di Edimburgo faceva parte. Insomma, l’assenza del nipote Harry è stata pesante e non è piaciuta agli inglesi. Uno sgarbo, quello del duca di Sussex, forse imperdonabile e in grado di allontanarlo sempre di più dalla Royal Family. Fino all’ultimo si è sperato in una sua partecipazione, ma Harry ha voluto dare un segnale chiaro di distacco. Secondo il “Daily Mail” dietro questa decisione ci sarebbe lo zampino di Meghan Markle che avrebbe fatto sempre più terra bruciata intorno al duca.

