Commemorazione del Principe Filippo: ecco tutti i reali presenti

Dopo molti dubbi sulla sua presenza, la Sovrana non ha voluto mancare. Assenti, invece, a Westminster il nipote Harry e la moglie Meghan Markle che hanno dato forfait già da tempo. Nelle prime file il principe William e Kate Middleton con i principini George e Charlotte . Più di 30 le teste coronate d’Europa alla funzione in ricordo del duca di Edimburgo scomparso il 9 aprile del 2021.

L’anno scorso al funerale del Principe Filippo, a causa delle restrizioni dovute al Covid, parteciparono soltanto 30 persone tutte rigorosamente lontane. Come non ricordare la Regina Elisabetta sola nel suo dolore, separata dal resto della famiglia? Ora alla messa di ringraziamento per il duca di Edimburgo partecipano quasi tutti i reali inglesi, la maggior parte delle teste coronate europee e circa 500 ospiti in rappresentanza degli enti di beneficenza sostenuti da Filippo.

Ci sono ovviamente il principe

Carlo e Camilla

principessa Anna

principe Edoardo e Sophie di Wessex,

principe Andrea

, l’unica figlia del duca di Edimburgo, lacon il marito Sir Timothy Laurence. Presenti anche ilsempre molto vicina alla Regina Elisabetta. C'è anche ile i nipoti di Filippo la principessa Beatrice, la principessa Eugenia, Zara Tindall, Peter Phillips, Lady Louise Windsor e James.

Le

monarchie di Svezia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca

sono rappresentate da reali senior, così come Belgio e Grecia. Partecipano anche il principe ereditario del Bahrain e il principe El Hassan bin Talal e la principessa Sarvath El Hassan di Giordania, vecchi amici della regina. Presenti anche il principe Alberto di Monaco e i rappresentanti del defunto trono rumeno e bulgaro. Il re Harald V di Norvegia è stato costretto a rinunciare dopo aver contratto il Covid.

