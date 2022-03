La Regina Elisabetta è disperata: vuole incontrare Lilibet

Ed è lì che vorrebbe incontrare la pronipote Lilibet Diana. La Regina Elisabetta, 96 anni da compiere, guarita dal Covid, torna al lavoro e mette in chiaro i suoi pensieri e i suoi desideri. Incontra Trudeau e si fa fotografare davanti a un mazzo di fiori dai colori inequivocabili gialli e blu. Poi fa sapere tramite il suo biografo di voler incontrare di persona la figlia di Harry e Meghan che fino ad oggi ha visto solo in videocall.

Non perde tempo e lancia messaggi inconfondibili sulle sue idee. Con la flemma, l’educazione e la regalità che la contraddistinguono usando poche parole ma chiari intenti comunica i suoi desideri. Nel fine settimana è tornata in famiglia, dopo un periodo di Covid in cui non ha potuto svolgere i suoi compiti, Elisabetta ha rivisto Kate e William con i loro bambini, l’amata nipote Beatrice. Ma nel suo cuore c’è il forte desiderio di riunirsi anche con Harry. Vorrebbe che il duca di Sussex le facesse conoscere di persona la piccola Lilibet, nata circa 9 mesi fa e vista solo in videochiamata. Il biografo reale Brian Hoey parlando con “The Express” ha detto: “Persone all’interno di casa Windsor mi hanno raccontato che si avverte questo desiderio (di conoscerla di persona, ndr). Di sicuro alla regina piacerebbe molto”.

I festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina a giugno sarebbero l’occasione perfetta per un incontro. E così tutta la famiglia reale potrebbe brindare anche al primo compleanno di Lilibet. E’ chiaro che ci sono alcuni ostacoli alla visita dei Sussex in Inghilterra: il senso di insicurezza che avvertirebbe Harry, l’astio dopo le rivelazioni dei duchi sui reali, le tensioni tra i membri della royal family. Insomma, starà al fratello di William decidere se è giunto il momento di rivedere la nonna e farle incontrare i bambini.

