William e Kate si trasferiscono nel castello dimenticato di Fort Belvedere?

Fort Belvedere è nel Great Park di Windsor, a poca distanza dalla residenza in cui alla regina Elisabetta piace rifugiarsi. Fino a qualche tempo fa era stato concesso in affitto ai miliardari canadesi Galen e Hilary Weston (amici intimi della royal family) ma ora che è tornato nelle mani di sua nonna, William ci ha messo gli occhi sopra. Il trasferimento nel castello permetterebbe alla coppia di vivere la vita agreste che sognano, con i bimbi liberi di esplorare e scorrazzare nei prati, ma allo stesso tempo garantirebbe una certa prossimità alla città, talmente vicina che da una delle finestre del palazzo è possibile vedere la cupola della cattedrale di St. Paul.

Il castello, costruito tra il 1750 e il 1755 per il Principe William Augustus, è l'unica delle residenze reali in cui la Regina non ha mai abitato. E forse non è un caso. Conosciuto come "castello dimenticato", è il luogo in cui re Edoardo VIII registrò il famoso discorso in cui annunciava la sua rinuncia alla corona per amore dell'attrice americana Wallis Simpson, che a sua volta ha sempre parlato del luogo come quello in cui ha vissuto i suoi "momenti più felici". L'abdicazione ha letteralmente stravolto la vita di Elisabetta: fu suo padre a salire al trono, con il nome di Giorgio VI, e di conseguenza fu lei a ereditare il titolo.

