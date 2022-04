Harry e Meghan Markle a Londra, incontro segreto con la Regina e Carlo

Secondo quanto riporta “The Sun” i duchi di Sussex hanno fatto tappa a Londra prima di andare in Olanda dove sono attesi per gli Invictus Games. Secondo indiscrezioni hanno avuto un incontro segreto con la Regina Elisabetta e il principe Carlo. Dopo aver snobbato la commemorazione di nonno Filippo, sono stati avvistati al castello di Windsor a due anni dalla loro partenza per gli States.

Per la prima volta da quel marzo 2020 i duchi di Sussex hanno messo piede in Gran Bretagna insieme. Non si sa se accompagnati anche dai piccoli Archie e Lilibet Diana, che non ha mai visto la bisnonna. Il faccia a faccia con la regina Elisabetta sarebbe avvenuto nel totale riserbo, ma avrebbe fatto molto piacere alla sovrana che da tempo aveva espresso il desiderio di rivedere Harry e la sua famiglia e di conoscere i suoi bisnipoti.

Un gruppo di visitatori li avrebbe visti arrivare al castello di Windsor e li ha salutati calorosamente e loro hanno ricambiato. In quelle ore nella dimora era presente anche Carlo, quindi si deduce che i Sussex abbiano incontrato anche il principe. “E’ stato uno spettacolo – ha detto un presente - Sapevamo che avremmo potuto vedere Carlo e la Duchessa di Cornovaglia alla cerimonia del giovedì santo, ma non potevano immaginare che ci saremmo imbattuti in Harry e Meghan".

