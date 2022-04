Meghan Markle andrà in Olanda ad accompagnare il principe Harry

Dopo aver snobbato la cerimonia di commemorazione del principe Filippo a Westminster, adducendo ragioni di sicurezza, i duchi di Sussex volano nei Paesi Bassi per salire sul palco degli Invictus Games. Pare che la coppia sarà seguita da una troupe televisiva per lanciare il loro progetto Archewell Productions.

Secondo il “Mirror”, non solo Meghan sarà al fianco del marito a L’Aia per la manifestazione sportiva, ma salirà anche sul palco. Si tratterebbe di una vera e propria sorpresa che verrà seguita anche dalla troupe al seguito dei duchi. Per la Markle quello in Olanda sarà il primo viaggio ufficiale fuori dagli Stati Uniti da quando ha lasciato la famiglia reale.

Inutile dire che si tratterà dell’ennesimo schiaffo per la Regina Elisabetta che aveva fatto sapere di voler incontrare di persona i pronipoti Archie e Lilibet. I duchi di Sussex, invece, hanno evitato la celebrazione londinese in ricordo del nonno, preferendo invece gli Invictus Games nei Paesi Bassi. Nonostante gli inglesi siano furiosi, c’è grande attesa per questo viaggio europeo di Harry e Meghan che comincerà venerdì quando prenderanno il volo dopo aver lasciato la villa di Montecito.

Si vociferava anche della presenza dei Sussex alle nozze dell’anno, quelle dello scorso fine settimana tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. A sorpresa, invece, Harry e Meghan, grandi amici dell’ex calciatore e della ex Spice, non sono stati invitati, mentre hanno ricevuto la partecipazione i Cambridge. Il principe William e Kate Middleton hanno ritenuto di non dover prendere parte alla festa di nozze del figlio di David Beckham e Victoria, ma hanno inviato i loro auguri ai novelli sposi.

