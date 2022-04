Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, guarda l'album privato delle nozze da favola

Sono state un sogno a occhi aperti nella splendida villa vista mare a Palm Beach, con oltre 300 ospiti e musica fino al mattino. I paparazzi appostati hanno carpito qualche dettaglio del matrimonio da 5 milioni di dollari e menomale, perché sui social sono state servite solo poche briciole ai curiosi. Ci hanno pensato gli invitati a postare qualche chicca dall'evento, per non lasciare i follower della coppia di sposi totalmente a bocca asciutta.

Leggi Anche Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno detto sì: le foto delle nozze

La cerimonia religiosa è stata fatta con rito ebraico, e il sì tra Brooklyn e e Nicola è avvenuto sotto al tradizionale baldacchino di fiori. Erano presenti tra gli altri

Venus e Serena Williams, la ex Spice Girl Mel C, Eva Longoria, Gordon Ramsay e Rachel Zoe

. Il glamour non è mancato e gli ospiti non hanno esitato a posare per i social, pavoneggiandosi nelle loro mise lussuose. La festa è andata avanti fino a tarda notte e quando Serena Williams si è tolta il sensuale abito fucsia per andare a letto era ormai l'alba. E in effetti deve essere stato un bel "tour de force" del divertimento, visto che il giorno del matrimonio vero e proprio è stato anticipato da un party di benvenuto.

Leggi Anche David Beckham con i consuoceri sullo yacht in attesa delle nozze di Brooklyn



Se gli ospiti hanno gradito il party sontuoso, chi si è emozionato di più sono stati ovviamente gli sposi e le loro famiglie. Brooklyn e Nicola hanno condiviso una foto di coppia scattata subito dopo il sì scrivendo a commento: "Mr. & Mrs. Peltz Beckham". Lo sposo ha postato anche uno scatto con tutti gli uomini di casa Beckham, mentre la sposa ha dedicato un pensiero al padre: "Grazie per il più bel weekend della mia vita. Sei il vento sotto le mie ali". Dolcissima la dedica di Victoria a sua nuora: "Benvenuta in famiglia". Si vociferava che la ex Spice Girl temesse di perdere l'amore di suo figlio dopo le nozze, ma a quanto pare ha guadagnato quello di una figlia in più.

Potrebbe interessarti anche: