Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno detto sì: le foto delle nozze

Sontuose e glamour, non hanno per niente deluso le aspettative. Il figlio di David e Victoria Beckham e la figlia del milionario Nelson Peltz e dell'ex modella Claudia Heffner si sono giurati amore eterno nella lussuosa villa di Palm Beach di proprietà della famiglia della sposa. Tra gli ospiti al ricevimento da favola tanti nomi noti, da Gordon Ramsay a Serena Williams .

La cerimonia è stata celebrata con rito ebraico nella sontuosa villa da 93 milioni di dollari vista mare. Brooklyn ha scelto come testimoni i fratelli Romeo e Cruz, e loro hanno interpretato il loro ruolo in maniera impeccabile, bellissimi ed eleganti in smoking nero. Harper, la sorellina dello sposo, ha fatto da damigella a Nicola ed è stata fotografata con un delizioso abito a palloncino bianco e coroncina di fiori in testa. David Beckham era emozionatissimo e sorridente nel suo tuxedo: i flash l'hanno sorpreso mano nella mano con sua moglie Victoria, sexy e sontuosa con un abito lungo color argento.

Tra gli invitati non sono passate inosservate Serena Williams con il suo bel vestito fucsia, Venus Williams luccicante in nero, Eva Longoria seducente con il vestito dall'ampia scolatura. C'era anche Gordon Ramsay, caro amico della famiglia Beckham, accompagnato da sua moglie Tana. Grandi assenti Harry e Meghan Markle che, secondo una fonte vicina ai Duchi di Sussex, non erano nemmeno stati inclusi nella lista degli invitati (per lealtà verso William e Kate, si mormora).

Degli sposi sono trapelate poche immagini, carpite dai paparazzi in controluce dietro le tende. Si vede Nicola con il velo in testa e Brooklyn che le sta davanti, tra loro l'officiante. Il momento del sì è stato emozionante, ma quello che deve ancora venire lo sarà certamente di più.

