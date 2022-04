David Beckham con i consuoceri sullo yacht in attesa delle nozze di Brooklyn

Sarà una cerimonia faraonica a Palm Beach nella villa dei genitori della sposa e, mentre fervono gli ultimi preparativi, David Beckham viene paparazzato mentre si gode un bel pranzo rilassante con i futuri consuoceri a bordo del mega yacht al largo di Miami. Clima disteso e sereno per il gruppetto, in attesa di una festa che si preannuncia indimenticabile.

Sarà una giornata impegnativa quella che li aspetta, carica di belle emozioni e divertimento certo, ma anche di stress e agitazione. Meglio rilassarsi un po' per affrontarla al meglio, e così Beckham invita Nelson Peltz e Claudia Heffner a godersi qualche ora a bordo del suo yacht. Chiacchiere in allegria e calici alzati mentre, in tenuta informale (tutti con la t-shirt bianca e cappellino in testa per gli uomini) siedono a tavola tra piatti gustosi e bicchieri di vino bianco ghiacciato.

A bordo dell'imbarcazione sono assenti Victoria Beckham e i figli Romeo, Cruz e Harper, probabilmente alle prese con qualche attività collegata al grande evento che li aspetta. Pare che l'ex Spice Girl abbia sentimenti contrastanti riguardo alle nozze imminenti del suo primogenito. Da un lato adora la sua futura nuora, con la quale ha instaurato un ottimo rapporto, dall'altro si vocifera che abbia il cuore spezzato per la paura di perdere il legame speciale che ha con Brooklyn. Per lei sarà una grande prova, che affronterà sicuramente con la solita eleganza.

