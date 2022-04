Harry e Meghan Markle andranno alle nozze del figlio di Beckham

Altro che sgarbo reale! E’ cosa nota la rabbia degli inglesi per la mancata partecipazione del principe Harry alla Commemorazione del nonno Filippo a Westminster.

Non solo i duchi di Sussex non hanno speso nemmeno una parola in ricordo del marito della Regina Elisabetta, ma ora pare ufficiale che saranno presenti la settimana prossima alle nozze di Brooklyn Beckham con Nicola Peltz. Harry e Meghan sarebbero gli ospiti d’onore della grande festa organizzata in Florida.