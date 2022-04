La regina Elisabetta compie 96 anni e festeggia con un nuovo ritratto e il pensiero al principe Filippo

Ha raggiunto la villetta di Sandringham, nel Norolk (dove il principe Filippo aveva scelto di soggiornare una volta ritiratosi dalla vita pubblica) per stare spiritualmente più vicino possibile al marito, morto circa un anno fa. Intanto per celebrare con i sudditi ha rilasciato una nuova foto ufficiale scattata il mese scorso a Windsor, in cui posa sorridente ed energica insieme a due dei suoi pony.

Leggi Anche Regina del pulito! Elisabetta lancia il suo detersivo per i piatti

Piccola di statura ma con forza da vendere, Elisabetta ha affrontato le tempeste della vita e ha traghettato il suo Paese attraverso le burrasche. Dalla morte di

Lady Diana

Carlo

Camilla

e William

Kate Middleton

alla Megxit, dalla fine dell'era coloniale alla Brexit: sempre salda sul trono, sempre forte e decisa. Nonostante l'età avanzata e la salute che inizia a non essere più di ferro, ad abdicare non ci pensa, anche se negli anni ha imparato a delegare al figlioe sua moglie ee (più volentieri) al nipot. Proprio questi ultimi hanno dedicato alla regina un augurio social, condividendo un paio di foto di famiglia. "Un'ispirazione per così tanti nel Regno Unito, nel Commonwealth e nel mondo, è particolarmente speciale festeggiare in questo", hanno scritto.

Leggi Anche Macché sedia a rotelle, la Regina Elisabetta in formissima con il suo bastone



Per i festeggi ufficiali e in pompa magna ci sarà tempo a giugno, durante il Trooping The Colour. Per il giorno del suo 96esimo compleanno la Regina ha scelto la tranquillità della residenza di campagna. Il fatto che si sia voluta trasferire lì per qualche giorno, da Windsor dove risiede abitualmente, i medici lo considerano un buon segno. La Regina è reduce dal covid e la morte del principe Filippo è stato un duro colpo da affrontare. Non sarà sola del tutto in questa giornata: a farle compagnia si alterneranno figli e nipoti, anche se lei insiste a non voler nessuna festa.

Leggi Anche Harry e Meghan invitati sul balcone di Buckingham Palace per il Giubileo: pace fatta e novità in arrivo



Il regalo più bello l'ha ricevuto qualche giorno fa dal

principe Harry e da Meghan Markle

Archie e Lilibet

. Dopo due anni, esattamente da quando hanno lasciato Londra e la royal family per vivere da commonner in Usa, non si riunivano con Elisabetta. Approfittando del viaggio in Olanda per gli Invictus Game, la coppia ha fatto tappa in Gran Bretagna per un incontro con la Regina. I Duchi di Sussex sono stati invitati a partecipare ai festeggiamenti di giugno e in quell'occasione potrebbero esserci con loro anche i figli. Saluteranno la folla festante dal balcone di Buckingham Palace insieme a tutta la famiglia riunita: e allora sì che sarà festa grande.

Potrebbe interessarti anche: