Il principe William e Kate Middleton traslocano, ecco la casa perfetta a 10 minuti a piedi dalla Regina

Il principe William e la moglie Kate Middleton cercano casa e avrebbero posato gli occhi sull’Adelaide Cottage a soli dieci minuti a piedi dalla dimora della nonna. I duchi di Cambridge sono pronti a traslocare per un’abitazione perfetta per cinque persone e comoda e dopo aver valutato diverse sistemazioni avrebbero trovato la soluzione proprio a Windsor.

I Cambridge sarebbero disposti a lasciare Kensington Palace con i loro tre figli, George, 8 anni, Charlotte, 7, e Louis, 4, per una “casa” accogliente e adatta alle loro esigenze. In particolare, secondo il Sun puntano ad avvicinarsi alla Regina Elisabetta e l’Adelaide Cottage, appena ristrutturato, sarebbe perfetto.

Utilizzato per ospitare gli amici della famiglia reale, il cottage è di proprietà della Regina ed è proprio vicino alla sua dimora. Un avvicinamento che potrebbe creare il malcontento in Harry che da sempre vanta un rapporto di speciale confidenza con la nonna, che potrebbe essere messo a rischio dalla vicinanza del fratello.

In attesa del trasloco, il duca di Cambridge e Kate Middleton si dividono tra Londra, dove vivono a Kensington Palace, e il Norfolk, dove hanno l’amatissima casa di campagna. L’estate potrebbe essere il momento migliore per organizzare la nuova casa e il momento ideale per cercare nuove scuole, più vicine al castello Windsor, ai principini.

