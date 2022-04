Kate Middleton e la principessa Anna, compiti reali per la strana coppia

Elegantissime e sorridenti, una in beige e l'altra in grigio, hanno presenziato a un convegno a Londra sulla prevenzione delle gravidanze a rischio.

Kate è la patrona delle ginecologhe inglesi, la principessa Anna delle ostetriche: era inevitabile che prima o poi sarebbero finite per partecipare allo stesso evento. Le Organizzazioni di cui sono membri onorari hanno sede nello stesso quartiere della Capitale britannica, in un nuovo hub dedicato alla maternità e alla salute della donna. Così hanno approfittato per una visita congiunta.

A unire la Middleton e la zia di suo marito William, apparentemente non c'è molto oltre alla parentela acquisita e l'avere a cuore l'ambito della famiglia. Quale sia il loro rapporto personale non è dato sapere, ma è un fatto che quella al Royal College of Midwives e al Royal College of Obstetricians per loro è solo la seconda apparizione pubblica in coppia: la prima ben 10 anni fa in occasione delle Olimpiadi di Londra.

