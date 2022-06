La vera star è il principino Louis: le sue smorfie hanno rubato la scena a Elisabetta

Disavventura per Karen Kokeshi, rapinata a Milano

Solo il piccolo Louis, 4 anni, è riuscito a rubare la scena alla bisnonna, la Regina Elisabetta.

Il terzogenito del principe William e di Kate Middleton è stato il protagonista del Trooping The Colour sia durante la parata quando in carrozza con la mamma, la duchessa di Cornovaglia, George e Charlotte attraversava le vie di Londra tra saluti e boccacce, sia sul balcone reale quando si tappava le orecchie per il rumore, si mostrava annoiato o faceva smorfie divertenti.