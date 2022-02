George, Charlotte e Louis: ecco cosa non possono assolutamente fare i principini di Cambridge

Niente urla a corte! Non sono ammessi i capricci nemmeno per i piccoli principini George, Charlotte e Louis. Le regole che tutti i genitori vorrebbero fossero rispettate in casa tra fratellini, a palazzo sono onorate. Merito di papà William e mamma Kate che non ammettono grida. E se uno dei bambini alza la voce viene applicata la “punizione del sofà”. Portato in un’altra stanza, viene calmato e invitato a spiegare con voce bassa le sue ragioni.

Sempre educati e tranquilli i tre figli dei duchi di Cambridge sono stati beccati anche in atteggiamenti e smorfie meno signorili, che spesso hanno suscitato la simpatia dei sudditi. Come non ricordare la linguaccia di Charlotte in direzione dei fotografi o le lacrime di George dopo aver calpestato l’abito da sposa di zia Pippa? Piccoli gesti in un contesto comunque sempre ben garbato e ordinato.

Una famiglia reale perfetta, insomma, di quelle che potrebbero campeggiare su un manuale di buona educazione. Secondo "The Sun", i duchi di Cambridge sanno far rispettare le regole ai loro bambini. Non solo in occasione degli impegni ufficiali, ma anche a casa. Pare che tra le quattro mura non siamo ammesse le urla. E se i fratellini alzano la voce, i genitori hanno la loro strategia per farli calmare. Con la ragione e il savoir-faire, William e la moglie mettono tutti a tacere ristabilendo la pace in casa. Per tante famiglie un sogno… da principi!

