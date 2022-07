Meghan e Harry al Mandela Day, eleganti e mano nella mano pensando a Lady D

"Il nostro mondo è di nuovo in fiamme", ha detto durante il suo accorato appello. A sostenere il Duca di Sussex c'era sua moglie Meghan Markle , con cui è arrivato mano nella mano. Ma accanto a lui c'era in qualche modo anche sua madre Lady Diana : non solo nel ricordo di un episodio che la lega all'ex leader sudafricano, ma anche nell'orologio sfoggiato dalla Duchessa, appartenuto alla suocera.

Il discorso di Harry è stato appassionato e accorato. "Dall'orribile guerra in Ucraina al passo indietro nel campo dei diritti costituzionali qui negli Usa, stiamo assistendo a un attacco mondiale alla democrazia e alla libertà", ha affermato con forza. Poi ha esortato i presenti: "Questo è un momento cruciale. Possiamo diventare apatici. Oppure possiamo ascoltare il consiglio che Mandela diede a suo figlio, quello di non mollare mai la battaglia, anche nell’ora più buia". Il Duca ha anche raccontato di come la foto di Lady D insieme a Mandela, scattata nel 1997, abbia segnato la sua vita: "Quando ho guardato la fotografia per la prima volta, quello che mi ha colpito subito è stata la gioia sul volto di mia madre".

Serena, sorridente e contegnosa, Meghan non lo ha abbandonato nemmeno per un istante. Ha scelto un look sobrio e rigoroso dimostrandosi una spalla perfetta per il marito. Per fargli sentire ancora di più la vicinanza di sua madre, ha deciso di indossare l'orologio che apparteneva a Diana e che Harry le ha donato. Uno splendido omaggio per la donna che ha trasmesso al principe la passione per la difesa della dignità umana.