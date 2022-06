Harry e Meghan a casa dell'amica Oprah, altra rivelazione bomba in arrivo?

Kate Middleton come Lady Diana: in uniforme per omaggiare l'esercito

Il Duca e la Duchessa del Sussex sono apparsi bellissimi e innamorati domenica durante un torneo di polo a Santa Barbara. Meghan, affascinante in versione Audrey Hepburn in “My Fair Lady”, con addosso una camicetta a pois bianca e nera e un cappello a tesa larga, è salita sul palco per la premiazione. Ha sorriso e baciato sulla guancia alcuni giocatori della squadra dei Los Padres e quando è stato il turno di Harry gli ha stampato un bacio sulle labbra lasciandogli il segno del rossetto. Poi con nonchalance ha preso il marito e ha cercato di pulire con il dito il rosso sulla bocca. L’affettuosa esibizione è stata immortalata da video e foto che stanno facendo il giro dei social…

A casa di Oprah, Harry e Meghan si sono intrattenuti più di un’ora. La Markle per la visita dall’amica, considerata tra le donne più potenti al mondo e soprannominata la regina di tutti i media, è apparsa senza trucco, solare e serena, mentre Harry indossava un cappellino da baseball, una tshirt e gli occhiali da sole. L’incontro con la conduttrice del talk show è avvenuto a più di un anno dalla precedente intervista che sconvolse la serenità dei reali, scatenando uno scandalo sul razzismo.

In quell’occasione di duchi di Sussex avevano parlato del colore della pelle di Archie, del fatto di essere stati tagliati fuori finanziariamente dal principe Carlo e si sono lamentati del ritiro della sicurezza della polizia. La Markle aveva anche detto che la duchessa di Cambridge l'aveva fatta piangere.

Ultimamente i rapporti sembrano in parte ricuciti, tanto che i Sussex hanno partecipato ai festeggiamenti per la Regina Elisabetta, pur restando relegati a un ruolo decisamente marginale. E sebbene i due abbiano portato a termine il loro viaggio per il Giubileo di Platino in gran parte senza incidenti, sono stati accusati di "enorme ipocrisia" dal biografo reale Tom Bower per la loro decisione di volare in privato. Harry e Meghan hanno mantenuto un profilo relativamente basso da quando sono tornati in California e sono stati visti in pubblico solo una volta, durante una partita di polo dei Los Padres.