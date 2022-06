Kate e William snobbano Harry e Meghan: "Hanno rifiutato l'invito al party di Lilibet"

Questo è quanto racconta un insider a Page Six, che afferma che i Duchi di Sussex hanno invitato Kate e William con i loro tre figli al party organizzato per il primo compleanno di Lillibet ma sono stati snobbati. Il momento della pace in famiglia è ancora lontano.

Per festeggiare Lilibet, Harry e Meghan hanno organizzato un pic-nic informale sul prato di Frogmore Cottage. Dolci giochi e palloncini hanno accolto gli ospiti tra cui anche alcuni membri della royal family tra cui Zara e Mike Tindall con i figli e Peter Phillips e Autumn Kelly con le bambine. L'assenza di William, Kate, George Charlotte e Louis non è passata inosservata.

Pare che William sia ancora diffidente nei confronti del fratello. "Non vuole restare da solo con lui per troppo tempo perché teme che tutto quello che si dicono in privato finisca in pasto ai media" ha detto l'insider a Page Six con riferimento all'intervista a Ophra Winfrey. Che il disgelo tra i due fratelli non fosse ancora arrivato si era capito dalla freddezza tra loro durante la messa di ringraziamento a Saint Paul e una riappacificazione sembra lontana come non mai.