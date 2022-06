Giubileo della Regina, i principini si divertono a fare muffin con mamma Kate Middleton

A Cardiff in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Regina , i Cambridge preparano i muffin per una festa in strada. I bambini si divertono insieme mentre mescolano gli ingredienti, e anche la Duchessa è felice di condividere un momento di spensieratezza con i suoi bimbi. Posta le immagini sui social e sono un successo.

E' bello vedere i tre principini all'opera in perfetta sintonia, mentre aggiungono le uova, setacciano la farina o decorano i dolcetti appena sfornati. Anche Kate, cuoca provetta e ospite in passato con il

in un programma di cucina, si diverte a mettere le mani in pasta e con la sac-à-poche sembra proprio a suo agio. Qualche pasticcio in cucina è inevitabile, e Charlotte è costretta a cambiarsi d'abito, probabilmente dopo essersi rovesciata addosso qualcosa. George è più esperto, in passato ha cucinato anche con ne la bisnonnae per lui è un gioco da ragazzi.

Un momento di sana spensieratezza e quotidianità, a cui i Cambridge hanno ormai abituato i sudditi della Regina. Lontani da una monarchia polverosa e istituzionale, amano mostrarsi nella loro semplicità. "Normalità" è la loro parola chiave e cercano di avvicinarsi sempre più alla gente comune. Anche durante le fastose celebrazioni per il Giubileo, dove si sono sempre rivelati all'altezza del loro ruolo, hanno saputo ritagliarsi un momento informale e tenero all'insegna della dolcezza in famiglia.