Dalla regina Elisabetta a Baby George: la famiglia reale in cucina per il pudding

Un pudding natalizio davvero speciale. E' quello della famiglia reale inglese e la cui preparazione ha visto riunite in cucina quattro generazioni di regnanti: la regina Elisabetta II, il principe Carlo, il principe William e il principino George . Le foto sono state diffuse da Buckingham Palace via Twitter.

Un pudding di Natale con la famiglia reale inglese

In realtà nelle foto l'unico a "lavorare" il dolce è George, sotto lo sguardo adorante di papà, nonno e bisnonna. I quali poi si sono limitati a buttare nell'impasto il tradizionale mezzo scellino che poi i più fortunati troveranno.

Le foto sono state scattate settimana scorsa nella splendida sala da musica di Buckingham Palace, la stessa dove Baby George è stato battezzato. I pudding saranno distribuiti l'anno prossimo per una campagna della Legione Reale britannica per alleviare il senso di solitudine dei veterani delle forze armate. In occasione del suo 99.esimo anno, la carità servirà 99 pudding.

Alla preparazione dell'impasto, condotta da Alex Cavaliere, un ex soldato dell'Esercito Catering Corps, che ora lavora in una delle sei case di cura della carità, hanno preso parte anche i veterani Liam Young, 33 anni, un ex caporale dei dragoni leggeri che si allenarono con il principe Harry e che combatterono sia in Iraq che in Afghanistan, e Lisa Evans, 35 anni, madre di due figli che si trovava nel Royal Logistics Corps e ha prestata servizio in Iraq a soli 18 anni.

