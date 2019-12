Da Pippa Middleton a James Blunt, guarda gli ospiti al party di fidanzamento di Beatrice di York

Un party esclusivo in un locale glamour di Londra, in compagnia di tanti ospiti vip. Così Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi hanno scelto di celebrare ufficialmente il loro fidanzamento. Tra gli ospiti, Ellie Goulding, James Blunt, Pippa Middleton con il marito James Matthews e James Middleton . Grande assente papà Andrea che, travolto dagli scandali, preferisce mantenere un profilo basso.

Ospiti vip per il fidanzamento di Beatrice di York, guarda gli arrivi IPA 1 di 30 IPA 2 di 30 IPA 3 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 10 di 30 IPA 11 di 30 IPA 12 di 30 IPA 13 di 30 IPA 14 di 30 IPA 15 di 30 IPA 16 di 30 IPA 17 di 30 IPA 18 di 30 IPA 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 IPA 24 di 30 IPA 25 di 30 IPA 26 di 30 IPA 27 di 30 IPA 28 di 30 IPA 29 di 30 IPA 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE >

Nozze in vista tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi

Dopo aver partecipato al pranzo di famiglia organizzato dalla Regina Elisabetta, Beatrice ha raggiunto il centro di Londra per la grande festa in onore della sua promessa di matrimonio. La principessa e Mapelli Mozzi si sposeranno nel 2020, presumibilmente in Italia, Paese d'origine dello sposo e luogo in cui lui le ha regalato l'anello lo scorso settembre.

Potrebbe interessarti: