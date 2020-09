Kate Middleton e il principe William panettieri per un giorno a Londra

Sono tornati a Londra dopo il lungo soggiorno in campagna iniziato con il lockdown. E per un giorno il principe William e la moglie Kate Middleton si sono trasformati in panettieri. In visita a un famoso locale nell’East End, prima hanno mantenuto le mascherine di protezione, ma una volta raggiunta la distanza di sicurezza si sono lasciati andare e hanno perfino messo le mani in pasta…

La coppia ha voluto sottolineare l’importanza del ritorno alla normalità e in una celebre panetteria in Brick Lane, si è sfidata a colpi di farina. Non è la prima volta che i duchi sorprendono. In passato hanno anche spillato birra, ma stavolta hanno deciso di rimboccarsi le maniche e mettersi alla prova con i bagel. Il siparietto è stato come sempre divertente: Kate che fa palline migliori di William, lui che la elogia e lei che risponde ironica. “La fortuna dei principianti” ha detto la duchessa di Cambridge, uscendo vincitrice dalla sfida col marito in panetteria.

Nella prima giornata londinese, la Middleton e il principe hanno voluto verificare di persona la situazione nei locali della città dopo il lockdown. La coppia è rientrata a Kensington Palace in tempo per la ripresa della scuola dei principini George e Charlotte, sui banchi dopo sei mesi di didattica a distanza. Un periodo vissuto in famiglia, ma come ha ammesso William: “Ogni genitore ha tirato un sospiro di sollievo nell’accompagnarli ancora a scuola”.

