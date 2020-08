Tutta vestita di bianco, Kate Middleton sembra un angelo mentre partecipa a una raccolta di beni destinati ai bambini delle famiglie britanniche in difficoltà a causa del coronavirus. Sistema materiali e scatoloni insieme agli altri volontari, "armata" di guanti e mascherina floreale. L'impegno alla Baby Basics di Sheffield è uno degli ultimi sìa cui la duchessa di Cambridge partecipa in veste ufficiale prima delle vacanze estive.

Kate Middleton volontaria tra gli scatoloni IPA 1 di 43 IPA 2 di 43 IPA 3 di 43 IPA 4 di 43 IPA 43 di 43 IPA 43 di 43 IPA 43 di 43 IPA 43 di 43 IPA 43 di 43 IPA 10 di 43 IPA 11 di 43 IPA 12 di 43 IPA 13 di 43 IPA 14 di 43 IPA 15 di 43 IPA 16 di 43 IPA 17 di 43 IPA 18 di 43 IPA 19 di 43 IPA 20 di 43 IPA 21 di 43 IPA 22 di 43 IPA 23 di 43 IPA 24 di 43 IPA 25 di 43 IPA 26 di 43 IPA 27 di 43 IPA 28 di 43 IPA 29 di 43 IPA 30 di 43 IPA 31 di 43 IPA 32 di 43 IPA 33 di 43 IPA 34 di 43 IPA 35 di 43 IPA 36 di 43 IPA 37 di 43 IPA 38 di 43 IPA 39 di 43 IPA 40 di 43 IPA 41 di 43 IPA 42 di 43 IPA 43 di 43 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Kate Middleton è la più amata del reame: eccola dopo il parrucchiere

Kate ha raccolto le donazioni che alcuni marchi britannici hanno fatto all'associazione e ha sistemato gli scatoloni, sempre con entusiasmo e con il volto raggiante. Ha parlato con i genitori presenti, che le hanno confidato quanto il sostegno della baby bank sia stato importante per loro durante il periodo del lockdown. Pare addirittura che la Middleton si sia commossa nell'ascoltare i loro racconti.

LEGGI ANCHE >Kate e William, visita a sorpresa in ospedale

Per l'occasione, la moglie di William si è fatta vedere per la prima volta in pubblico con la mascherina. Ha scelto un modello lavabile a fiorellini, perfettamente abbinato all'outfit perché all'eleganza non rinuncia mai. Il dispositivo di protezione le nascondeva il sorriso, ma gli occhi luminosi hanno rivelato la sua gioia nel poter rendersi utile in un momento così difficile.

Potrebbe interessarti anche: