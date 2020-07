Kate e William, visita a sorpresa in ospedale

Dopo gli impegni da remoto, finalmente Kate e William tornano in carne ed ossa. In occasione del settantaduesimo anniversario del Servizio sanitario nazionale, i duchi di Cambridge hanno visitato il Queen Elizabeth Hospital di King’s Lynn per ringraziare lo staff per l'impegno profuso nell'aiutare la comunità durante l’emergenza coronavirus. Il principe e la moglie si sono recati nella piccola cittadina portuale del Norfolk, vicino alla tenuta di Anmer Hall, dove hanno trascorso il periodo di lockdown con George, Charlotte e Louis.

Allo staff, ai lavoratori presenti, assenti, in pensione, ai volontari, i duchi hanno detto: “Vi ringraziamo per la resilienza, la perseveranza e la speranza che avete dimostrato per la nostra nazione. Si sono rivolti anche singolarmente alle infermiere per ringraziarle per il servizio reso. Il principe William aveva fatto visita anche al personale in servizio sulle ambulanze, mentre Kate Middleton si era rivolta a un centro per bambini. Ora la prima apparizione pubblica in coppia dopo due mesi di “lavoro da remoto”. Per mostrarsi dal vivo la duchessa ha scelto un abito dalle tonalità che hanno connotazioni reali, le stesse del servizio sanitario nazionale. Per lei una coda di cavallo a raccogliere la chioma e un sorriso raggiante stampato sul volto.

