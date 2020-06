"William e Kate andranno a Hollywood": verso l'incontro (e la pace) con Harry e Meghan

"Ripartire" è la parola magica di questi tempi. Magica anche per le due super coppie reali, William e Kate, Harry e Meghan, mai tanto distanti come nei mesi che siamo appena lasciati alle spalle. Tutto, a un certo punto, è sembrato divergere: il cuore, gli affetti, gli interessi personali, il rapporto con un'istituzione più grande di loro, la Corona britannica. Che fare - avranno pure pensato i due fratelli - per rimanere sempre uniti come desiderava mamma Diana? La soluzione è un viaggio di riconciliazione che William e Kate starebbero organizzando in California, a Hollywood per incontrare dopo la fine del Lockdown Harry e Meghan. Mettere a tacere il gossip, insomma, con tanto di tensioni e incomprensioni.