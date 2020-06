Mini parata a Windsor per il compleanno della Regina Elisabetta

Ha compiuto 94 anni il 21 aprile ma, come da tradizione, i festeggiamenti ufficiali si tengono in giugno. La Regina Elisabetta è fermamente decisa a non rinunciarvi e, nonostante l'isolamento forzato lontana da Buckingham Palace, ha voluto lo stesso clebrare anche se non con il consueto Trooping The Colour, ma una parata in versione ridotta. Non c'erano i membri della famiglia, ma un ristretto numero di ospiti, guardie gallesi e alcuni rappresentanti della banda militare erano suoi ospiti a Windsor.