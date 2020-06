Regina Elisabetta inarrestabile, prima conference call ufficiale su Zoom

A 94 anni suonati, la Regina Elisabetta non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi: il tempo sembra non passare e lei è più attiva che mai. Insieme a sua figlia, la principessa Anna, in occasione della Carers Week, ha parlato in videoconferenza su Zoom con un gruppo di persone che in questo periodo si sono prese cura di contagiati da coronavirus. Elegantissima come sempre, in abito fiorato e giro di perle al collo, la Sovrana si è collegata in diretta dal Castello di Windsor e si è detta "molto contenta" e "impressionata" di poter partecipare all'esperienza di condivisione.