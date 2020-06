Il principe Filippo compie 99 anni, ecco la nuova foto con la Regina

Il duca Filippo di Edimburgo compie 99 anni. Il profilo social della famiglia reale inglese per l’occasione pubblica una nuova coppia del principe insieme alla Regina Elisabetta, scattata qualche giorno fa. Sorriso appena accennato, la coppia appare in splendida forma. Lui elegante con il doppiopetto dai bottoni dorati e lei con un abito floreale sulle nuances del grigio e giallo e le immancabili perle al collo.

La foto, che ritrae la Regina e il consorte nel giardino del castello di Windsor, dove si sono rintanati con una stretta cerchia di collaboratori appena scattata l’emergenza coronavirus, è stata subito ritwittata dai duchi di Cambridge.

Filippo non ama la confusione e preferisce le cerimonie intime e questo compleanno sarà sicuramente low profile come piace a lui. Non lo si vedeva da tempo, ma per il giorno del suo 99esimo compleanno ha fatto un’eccezione posando con Elisabetta in giardino. Un pranzo a due con la moglie e tante videochiamate con figli e nipoti. Secondo fonti reali proprio Filippo sarebbe in più esperto in tecnologia e le videochiamate sarebbero il suo forte.

Anche per lui, come era stato per il compleanno della Regina, non ci saranno i tradizionali colpi di cannone, ma tutto si svolgerà in maniera tranquilla e silenziosa. Nel 2021 saranno 100 e allora sì che i festeggiamenti saranno in grande stile.

