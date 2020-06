La Regina Elisabetta torna in sella: eccola in groppa a un pony in lockdown

A 94 anni suonati e dopo 10 settimane di lockdown, la Regina Elisabetta è ancora in sella. Il primo scatto dalla sua quarantena a Windsor la vede in groppa al suo pony Fern mentre si concede la sua cavalcata quotidiana nel parco del castello. Fazzoletto fiorato in testa, giacca in tweed e stivali da perfetta cavallerizza, la Sovrana del Regno Unito appare in forma splendida.

La foto in sella al pony è arrivato nel giorno in cui in Gran Bretagna riaprono alcune scuole. Questo primo passo verso la normalità è stato festeggiato da Elisabetta che si è mostrata in uno scatto social che la riprende in un momento di quotidianità. Un modo per ribadire il messaggio lanciato ai sudditi durante la sua ultima apparizione in video: "Ritorneremo a rivederci e a riabbracciarci. Mai arrendersi, mai disperare".

Che Sua Maestà fosse una patita dell'equitazione non è una novità. Le piace andare a cavallo fin da quando era una bambina e si occupa personalmente, per quanto le è possibile, del benessere degli animali che possiede nel suo maneggio.

La Regina aveva iniziato la sua quarantena volontaria il 19 marzo. Aveva lasciato Buckingham Palace un po' in anticipo sulle vacanze pasquali e si era rifugiata in mezzo alla natura nel castello di Windsor, dove risiede ancora oggi in attesa di poter tornare a Londra. A dividere l'isolamento con lei, il marito 98enne principe Filippo (per la cui salute si è parecchio temuto nelle scorse settimane), uno staff di domestici ristretto all'indispensabile e i suoi amati cani, Candy e Vulcan.

