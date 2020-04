Buon compleanno Regina Elisabetta! Ecco il suo regalo

Per la prima volta in 68 anni di regno, la Regina Elisabetta II festeggerà il compleanno senza i colpi di cannone sparati in aria dai giardini vicino a Buckhingham Palace. In isolamento nel Castello di Windsor la sovrana riceverà gli auguri a distanza di figli (Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo) e nipoti per i suoi 94 anni. Sui social condivide con i piccoli sudditi un’idea regalo da realizzare in casa, in pieno rispetto della quarantena imposta dalla pandemia.

Si racconta che Elisabetta sorseggi una coppa di champagne ogni sera prima di andare a letto e chissà se alzerà il calice con il marito Filippo di Edimburgo (sposato nel 1947) e magari gusterà una fetta di torta col cioccolato, il suo dolce preferito. Sarebbe bello sapere che abito indossa nel giorno del suo 94esimo compleanno, proprio lei che non sceglie mai un colore a caso, che ama spiccare tra tutti e predilige una tonalità a seconda dell’occasione.

Quest’anno non ci sarà nemmeno la parata del Trooping the Colour, che nel secondo sabato di giugno invade le vie di Londra proprio per festeggiare la sovrana. Sul profilo social della famiglia reale viene suggerito un simpatico lavoretto da far fare ai bambini in quarantena una sorta di gift box, che ognuno può dedicare alla regina.

Intanto, dopo lunghi mesi di assenza, ricompare anche il principe Filippo, 99 anni a giugno. Il duca di Edimburgo ha diffuso un messaggio in cui elogia la sanità del Regno Unito e tutti i servizi chiave in questa emergenza coronavirus. “A nome di chi è chiamato a restare a casa al sicuro, voglio ringraziare tutti in lavoratori dei servizi chiave che assicurano l’attività delle infrastrutture necessarie alla nostra vita”.

