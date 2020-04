Compleanno reale e doppio per Archie: in estate farà un picnic con la Regina

In programma ci sarebbero due feste: una americana in maggio e un picnic inglese con la bisnonna che non vede l’ora di rivedere il pronipote. Una fonte vicina ai duchi di Sussex ha rivelato a “Us Weekly” che la coppia avrebbe deciso di andare a trovare la Regina Elisabetta a Balmoral la prossima estate: “Avrebbero preso accordi per un picnic nel parco”.

Anche la regina festeggerà il compleanno durante l’emergenza coronavirus il 21 aprile (compirà 94 anni). E per lei solitamente si fanno due feste: una in famiglia e una in giugno con la parata militare, che quest’anno però è già stata cancellata.

Archie, Elisabetta, ma anche Louis e Charlotte avranno un compleanno magari in videoconferenza con il resto della famiglia. Il terzogenito di William e Kate Middleton compirà due anni il prossimo 23 aprile, mentre Charlotte spegnerà 5 candeline il 2 maggio. La famiglia reale inglese ha mostrato di aver dimestichezza con le tecnologie e i festeggiamenti per tutti potrebbero essere online.

