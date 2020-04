Basta Sussex Royal, Harry e Meghan creano la fondazione Archewell

Il fatto che abbiano preso le distanze dalla famiglia reale britannica non significa che Harry e Meghan Markle abbiano intenzione di stare con le mani in mano. Chiuso il profilo Instagram Sussex Royal e le attività ad esso collegate, la coppia ha già annunciato al quotidiano "Telegraph" di avere in progetto il lancio di un'organizzazione benefica. Si chiamerà Archewell, e lo scopo sarà quello di fare "qualcosa di significativo, qualcosa che conti".

La Regina blocca Meghan e Harry: non possono più usare il brand “Sussex Royal” Tgcom24 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 Instagram 15 di 32 Instagram 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 Instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 Instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > In fuga dal coronavirus, Harry e Meghan traslocano a Malibu'

Il nome della nuova charity dei Duchi di Sussex è composto dalla parola greca "arche", che significa "fonte di azione" e che ha ispirato anche il nome del loro figlio Archie, unita alla parola "well", che secondo la coppia "evoca le risorse profonde a cui ognuno di noi deve attingere". Il marchio è già stato registrato, ma il via ai lavori sta subendo ritardi a causa dell'emergenza coronavirus, perciò non si sa ancora la data ufficiale del lancio.

LEGGI ANCHE > Harry deve trovarsi un lavoro, Meghan fa da sponsor

Tramite la Archewell, Harry e Meghan intendono offrire servizi di volontariato e beneficenza, oltre a dare informazioni su alimentazione, salute generale e mentale attraverso il sito web. Ma non è tutto: i duchi hanno in mente di pubblicare riviste, libri, musica e podcast, istituire premi, seminari, conferenze, eventi culturali e sportivi. Per ogni evenienza, il brand è stato registrato anche in altri settori come ad esempio l’abbigliamento e la cancelleria.

LEGGI ANCHE > Harry e Meghan, l’addio social alla royal… family

Il 31 marzo, nel loro ultimo giorno da reali senior, Harry e Meghan hanno pubblicato l'ultimo post sull'account Instagram ufficiale Royal Sussex. La pagina però non è stata né chiusa né eliminata, anzi continua ad essere attiva anche se in sordina. Il primo aprile è stata aggiornata la lista dei follow: come di consueto i Duchi di Sussex hanno puntato i riflettori su una tematica benefica per loro importante, selezionando tre profili da seguire. Hanno inoltre disattivato i commenti e cancellato alcuni dei loro post, lasciando solo quelli che possano evidenziare il loro attivismo a livello umanitario.

Potrebbe interessarti: