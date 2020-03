Harry e Meghan, l’addio social alla royal… family

Scorrono i titoli di coda nell’avventura social di Meghan e Harry. La Regina Elisabetta ha vietato al nipote e alla consorte di usare il titolo royal come brand e visto che dal 1° aprile la coppia perderà il titolo reale, i duchi di Sussex hanno deciso di scrivere un messaggio sul loro profilo. “Grazie a questa community per il supporto, l’ispirazione, e l’impegno condiviso per il bene nel mondo”. Apriranno una nuova pagina o toglieranno “royal” dal loro account?

Poche ore fa è andato in scena un vero e proprio addio social. Il messaggio scritto bianco su blu, come loro caratteristica, e firmato semplicemente “Harry e Meghan” è arrivato ai milioni di follower insieme a un lungo post di spiegazione.

“Come tutti possiamo sentire, il mondo in questo momento sembra straordinariamente fragile. Eppure siamo fiduciosi che ogni essere umano abbia il potenziale e l'opportunità di fare la differenza - come si vede ora in tutto il mondo, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e in prima linea - insieme possiamo sollevarci a vicenda per realizzare la pienezza di quella promessa” scrivono facendo riferimento all’emergenza coronavirus che tutto il mondo sta affrontando.

“La cosa più importante in questo momento è la salute e il benessere di tutti in tutto il mondo e la ricerca di soluzioni per i numerosi problemi che si sono presentati a seguito di questa pandemia. Poiché tutti troviamo la parte che dobbiamo svolgere in questo cambiamento globale e nel cambiamento delle abitudini, stiamo concentrando questo nuovo capitolo per capire come possiamo contribuire al meglio” scrivono lasciando intendere che stanno studiando un modo per aiutare concretamente.

“Anche se potresti non vederci qui, il lavoro continua – dicono annunciando che il loro profilo potrebbe cambiare - Grazie a questa comunità per il supporto, l'ispirazione e l'impegno condiviso per il bene nel mondo. Non vediamo l'ora di riconnetterci presto. Sei stato grande! Fino ad allora, abbi cura di te e degli altri”.

